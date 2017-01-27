«Уфа» объявила о подписании контракта с защитником сборной Молдовы (фото)

Как сообщает пресс-служба «Уфы», российский клуб подписал контракт с защитником сборной Молдовы Каталином Карпом.

«Трудовое соглашение с игроком рассчитано на 3,5 года. Новичок «горожан» будет заявлен за нашу команду под 93-м номером», – говорится в сообщении клуба.

Наставник «Уфы» Сергей Семак и новичок команды Каталин Карп

Источник фото: ФК «Уфа»



Последним клубом Карпа был румынский «Вииторул». До этого футболист играл в составе румынских «Стяуа» и ЧФР «Клуж», а также в дубле и юношеских командах киевского «Динамо».

Карп провел 11 матчей за сборную Молдавии забил один мяч.

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