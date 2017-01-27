Людмила Великова:Тарасова и Морозов – находка, но у них нет «химии», как у Столбовой и Климова

Заслуженный тренер России Людмила Великова прокомментировала победу российской пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на чемпионате Европы.

- Я могу поделиться только своим личным мнением. Я считаю, что в паре должна присутствовать какая-то «химия», чтобы на нее было интересно смотреть. Вот «химия» присутствует у Столбовой/Климова, Алены Савченко и у моих Мишиной и Мирзоева (серебряные призеры юниорского чемпионата мира). Остальное все в мире неинтересно. Но я с большим уважением отношусь к Тарасовой и Морозову, потому что они великолепно подготовлены. Для российского спорта – это находка, - сказала Великова в интервью «Р-Спорт».

Напомним, Тарасова и Морозов впервые в своей карьере выиграли золото чемпионата Европы, Столбова и Климов заняли на турнире в Остраве четвертое место.