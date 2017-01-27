Уилсон провел 1000-й матч на посту генменджера «Сан-Хосе»
Матч регулярного
чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (1:4) стал тысячным для генерального менеджера «Сан-Хосе»
Дага Уилсона.
59-летний Уилсон стал четвертым человеком в истории НХЛ, кто после тысячи матчей в качестве игрока провел тысячу матчей на посту генерального менеджера. Ранее это удавалось Бобби Кларку, Бобу Гейни и Бобу Пулфорду.
Напомним, Уилсон завершил карьеру в «Сан-Хосе» в 1993 году, но больше известен по игре в «Чикаго» (1977-1991). За свою игровую карьеру он набрал 827 (237+590) очков в 1024 матчах.
13 мая 2003 года Уилсон был назначен на пост генерального менеджера «акул», придя на смену Дину Ломбарди. За 13 лет «Сан-Хосе» лишь раз не выходили в плей-офф.
Матч
Сан-Хосе - Эдмонтон - 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Голы:
Кутюр (Марло, Бедкер), 4:05 (1:0). Секера (Макдэвид), 19:54 (1:1). Секера (Драйзайтль), 37:09 (1:2 - бол.). Каджула 51:31 (1:3). Макдэвид (Драйзайтль), 58:08 (1:4 - п.в.).
Место и дата
27 января 06:30, САП Центр, Онлайн-трансляция