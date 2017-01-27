Уилсон провел 1000-й матч на посту генменджера «Сан-Хосе»

Матч регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (1:4) стал тысячным для генерального менеджера «Сан-Хосе» Дага Уилсона.

59-летний Уилсон стал четвертым человеком в истории НХЛ, кто после тысячи матчей в качестве игрока провел тысячу матчей на посту генерального менеджера. Ранее это удавалось Бобби Кларку, Бобу Гейни и Бобу Пулфорду.

Напомним, Уилсон завершил карьеру в «Сан-Хосе» в 1993 году, но больше известен по игре в «Чикаго» (1977-1991). За свою игровую карьеру он набрал 827 (237+590) очков в 1024 матчах.

13 мая 2003 года Уилсон был назначен на пост генерального менеджера «акул», придя на смену Дину Ломбарди. За 13 лет «Сан-Хосе» лишь раз не выходили в плей-офф.