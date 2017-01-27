«Барселона» и «Атлетико» поспорят за путевку в финал Кубка Испании

Сегодня, 27 января, состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Испании. Напомним, в 1/2 финала турнира вышла «Сельта», «Алавес», «Барселона» и мадридский «Атлетико».

Как сообщает Football Espana, каталонский клуб сыграет с командой Диего Симеоне, а «Сельта», которая выбила из турнира «Реал», проведет два матча с «Алавесом».

Отмечается, что первая игра между «Атлетико» и «Барселоной» состоится на «Висенте Кальдерон», а ответная встреча пройдет через неделю на «Камп Ноу». «Сельта» первый матч проведет дома.

Точные даты полуфинальных матчей станут известны позднее.