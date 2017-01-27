Александр Привалов: Если бы не дисквалификация, Логинов был бы одним из лучших

Серебряный призер Олимпийских игр 1964 года в индивидуальной гонке Александр Привалов высказался о шансах Александра Логинова попасть в сборную России на чемпионат мира в Хохфильцене.

«Его обязательно должны перевести в основную команду – он уже отбыл свое наказание и теперь имеет полное право сражаться с сильнейшими. Обидно, конечно, что мы на два года потеряли этого парня. Если бы не дисквалификация, уверен, сейчас он был бы одним из лучших.

Думаю, у Логинова есть все шансы попасть на чемпионат мира в Хохфильцене. Он станет одним из лидеров нашей команды, Александр – надежда нашей сборной. Но не нужно восхвалять тех, кто сейчас удачно выступил на чемпионате Европы. Нужно быть поскромнее, не нагнетать ажиотаж, тогда и ребятам в дальнейшем будет легче», – приводят «Известия» слова Привалова.

Напомним, 24-летний Александр Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга. Его допинг-проба, взятая в ноябре 2013 года, содержала следы приема запрещенного препарата - рекомбинантного эритропоэтина (ЭПО). Логинов был отстранен от участия в официальных соревнованиях, его результаты аннулированы. Возможное возвращение Логинова вызвало резко негативную реакцию многих биатлонистов. Как заявил француз Симон Фуркад: «Эритропоэтин не может быть ошибкой, это не случайная инъекция, а умышленный шаг спортсмена к применению допинга. Знаю, что два года дисквалификации прошли, но если федерация хочет реально бороться с допингом, не нужно приглашать его сюда».

На чемпионате Европы в Дужниках Здрой Логинов выиграл золото в индивидуальной гонке и серебро в спринте.

Чемпионат мира в Хохфильцене пройдет с 8 по 19 февраля.