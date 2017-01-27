Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Надаль6:3, 5:7, 7:6, 6:7, 6:4Димитров
Биатлон  Спринт
Хоккей  Динамо Москва- : -Металлург
Биатлон  Спринт
Хоккей  Торпедо- : -СКА
Баскетбол  ЦСКА- : -Анадолу Эфес
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Брызгалов и Дьяков перейдут в «Анжи»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Защитник «Терека» Сергей Брызгалов продолжит карьеру в «Анжи», сообщает Sportbox.

По информации источника, клубы уже согласовали условия трансфера. О подробностях сделки не сообщается.

В текущем сезоне 24-летний защитник провел за «Терек» четыре матча. Его контракт с грозненцами действителен до лета 2020 года. С 2011 по 2016 годы Брызгалов играл за «Спартак». В составе красно-белых он провел 47 матчей и забил один мяч.  

Кроме этого, по информации Sportbox,  за «Анжи» продолжит выступление нападающий Филипп Будковский — он вновь будет арендован у донецкого «Шахтера». На аналогичных условиях в команду Александра Григоряна перейдет Виталий Дьяков. Контракт с защитником «Динамо» будет заключен после того, как он пройдет медосмотр. 

«Зенит» или «Спартак» – кого выберет Раноккья? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Перуанский акробат. Кто может заменить Самедова в «Локомотиве»Перуанский акробат. Кто может заменить Самедова в «Локомотиве»Джефферсон Фарфан может стать игроком «Локо». «Советский спорт» рассказывает, кто может прийти на смену Александру Самедову.Евгений Ловчев: Прудников в «Локомотиве»? Он ходит по командам, а за душой – ничегоОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал возможный переход в «Локомотив» нападающего Александра Прудникова.«Марсель» должен успеть оформить переход Пайе до закрытия трансферного окна«Марсель» и «Вест Хэм» стали как никогда близки к соглашению по возвращению полузащитника Димитри Пайе во французский клуб, сообщает The Guardian.Анри Оньекуру: Одемвингие посоветовал мне переходить в «Селтик»Форвард «Эйпена» Анри Оньекуру заявил, что рассчитывает продолжить карьеру в «Селтике».Генеральный директор «Боруссии» Д: Некоторые люди просто обязаны извиниться перед ГетцеГенеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал положение в команде полузащитника Марио Гетце, а также форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.Агент: Есть клубы, которые интересуются Траоре, мы над этим работаемФорвард ЦСКА Ласина Траоре сохраняет шансы перейти в другой клуб в зимнее трансферное окно, сообщил агент ивуарийца Дмитрий Селюк.Бернард Бериша: У меня было больше ожиданий насчет атмосферы на российских матчахПолузащитник «Терека» Бернард Бериша рассказал, что ждал большего от атмосферы на российских матчах.Роберт Левандовски: Было бы прекрасно, если бы Обамеянг не покидал «Боруссию»Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски выразил мнение, что нападающий дортмундской «Боруссии» ПЬер-Эмерик Обамеянг должен остаться в немецком клубе.Президент «Лас-Пальмаса»: Хесе хочет играть в нашей командеПрезидент «Лас-Пальмаса» Мигель Анхель Рамирес рассказал, как обстоят дела с переходом нападающего «ПСЖ» Хесе Родригеса.Мората готов покинуть «Реал», если Зидан останется на посту главного тренераФорвард мадридского «Реала» Альваро Мората недоволен своим положением в испанском клубе. Об этом сообщает AS со ссылкой на радиостанцию Cadena SER.Роман Шишкин: «Краснодар»? Через пару дней смогу что-то сказатьРоман Шишкин, выставленный «Локомотивом» на трансфер, пока не подтверждает скорый переход в «Краснодар».Патрик Вийера: Хедира входит в список возможных трансферов «Нью-Йорк Сити»Главный тренер американского клуба «Нью-Йорк Сити» Патрик Вийера прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику «Ювентуса» Сами Хедире.Луческу против! Тренер «Зенита» хочет видеть в составе Раноккья, а не ИвановичаЛуческу против! Тренер «Зенита» хочет видеть в составе Раноккья, а не ИвановичаИтальянские СМИ настаивают на том, что роман защитника «Интера» с российским клубом все еще возможен.Себастьян Джовинко: Отказался от перехода в «Барселону», там бы я стал болбоемИтальянский нападающий «Торонто» Себастьян Джовинко рассказал об интересе «Барселоны», а также объяснил, почему отказался от переезда в Примеру.«Зенит» получит Ивановича бесплатно, Траоре уйдет из ЦСКА?«Зенит» получит Ивановича бесплатно, Траоре уйдет из ЦСКА?«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Шишкин проходит медосмотр в «Краснодаре»Защитник московского «Локомотива» Роман Шишкин проходит медицинский осмотр в «Краснодаре», сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.Эбесилио продолжит карьеру в АПОЭЛПолузащитник «Анжи» Лоренцо Эбесилио продолжит карьеру в АПОЭЛ, сообщает пресс-служба кипрского клуба.Молдавский защитник Карп перешел в «Уфу»Молдавский защитник Кэтэлин Карп продолжит карьеру в «Уфе», сообщает федерации футбола Молдавии.«Халл Сити» сделал предложение «Зениту» по трансферу МаурисиоАнглийский «Халл Сити» сделал предложение «Зениту» по полузащитнику Маурисио, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.«Зенит» или «Спартак» – кого выберет Раноккья? Таблица трансферов РФПЛ«Зенит» или «Спартак» – кого выберет Раноккья? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.
Главные новости
Теннис
Надаль обыграл Димитрова и вышел в финал Australian Open
Футбол
Евгений Ловчев: Прудников в «Локомотиве»? Он ходит по командам, а за душой – ничего
Биатлон
Джима победила в спринте на чемпионате Европы, Слепцова – вторая, Старых – третья
Формула-1
«Манор» прекращает деятельность после неудачи с поиском нового владельца
Футбол
Анри Оньекуру: Одемвингие посоветовал мне переходить в «Селтик»
Футбол
Брызгалов и Дьяков перейдут в «Анжи»
Биатлон
Александр Привалов: Если бы не дисквалификация, Логинов был бы одним из лучших
Футбол
«Барселона» и «Атлетико» поспорят за путевку в финал Кубка Испании
Формула-1
Доменикали не исключил возможность возвращения «Ламборджини» в Формулу-1
Футбол
«Уфа» объявила о подписании контракта с защитником сборной Молдовы (фото)
все новости
Терек
Тереккалендарьстатистика
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Виталий Дьяков
Виталий Дьяковвсе новости
Сергей Брызгалов
Сергей Брызгаловвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы