Анри Оньекуру: Одемвингие посоветовал мне переходить в «Селтик»

Форвард «Эйпена» Анри Оньекуру заявил, что рассчитывает продолжить карьеру в «Селтике».

На 19-летнего нигерийца также претендует ЦСКА, «Ливерпуль», «Лилль» и «Фенербахче», однако перейти в клуб из Глазго ему посоветовал бывший форвард «Локомотива» Питер Одемвингие.

«Я заинтересован в переходе в «Селтик», потому что клуб сделал хорошее предложение. Но еще больше меня убедил совет от старшего партнера Осазе Одемвингие, который сказал, что «Селтик» будет лучшим вариантов для меня, учитывая мой стиль игры и получения разрешения на работу», – приводит AfricanFootball слова Оньекуру.

Напомним, ранее Оньекуру заявил, что «Эйпен» склоняет его к переходу в ЦСКА, при этом перед этим форвард должен сменить агента.

В нынешнем сезоне Оньекуру забил десять голов в 22 матчах чемпионата Бельгии.

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