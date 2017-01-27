Зак Браун: «Макларен» поддерживает внедрение бюджетных ограничений

Исполнительный директор команды «Маларен» Зак Браун рассказал, что команда полностью поддерживает идею внедрения для коллективов Ф-1 бюджетных ограничений.

«Я поддерживаю идею ограничения бюджетов, которая поможет сбалансировать экономическое распределение денежных средств от первой до последней команды стартовой решетки. Такие команды, как «Макларен», «Уильямс» и «Феррари» дают этому спорту больше, чем другие, но если каждый год одна из команд будет входить под административное управление, как «Манор», это никак не будет способствовать оздоровлению спорта.



«Лотус» была продана «Рено» за один доллар. Я никогда не слышал, чтобы футбольная или баскетбольная команды продавались за один доллар, потому что они умеют вести свой бизнес. Нам нужно сократить расходы и сбалансировать поток денег, чтобы зарабатывать могли все», - цитирует Брауна Autosport.