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Мэтт Дюшен: Я понимаю, что могу быть обменян

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Колорадо» Мэтт Дюшен заявил, что готов к обмену в другую команду в связи с неудачными результатами команды в нынешнем сезоне.

«Я говорю открыт, понимая, что это бизнес, что такое может произойти. Я не прячусь от него, не убегаю, не отвожу взгляд. Я понимаю, что это часть того, с чем приходится иметь дело профессиональным спортсменам.

Я понимаю, что на данном этапе с учетом того, как складываются обстоятельства, всякое может случиться», – приводит слова Дюшена официальный сайт НХЛ.

Напомним, 26-летний нападающий проводит в «Колорадо» восьмой сезон. В нынешнем регулярном чемпионате на счету Дюшена 29 (15+14) очков в 41 матче при показателе полезности «–15» и четырех минутах штрафа.

«Колорадо» остается худшей командой лиги, набрав 28 очков в 46 матчах.

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