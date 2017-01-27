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На «Крестовском» в феврале может пройти рок-концерт

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Пресс-секретарь вице-губернатора Петербурга Игоря Албина Елена Михина в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказала о возможном концерте на стадионе на Крестовском острове.

- Рок-концерт на «Крестовском»? Все еще находится в стадии обсуждения. Мы понимаем, что нам необходимо провести мероприятие на 30 000 человек. Чтобы собрать этих людей, мы же должны будем им что-то показать? Сейчас никакой конкретики нет, у меня даже технического задания нет на руках по этому мероприятию. Мне кажется, я что-то смогу сказать не раньше начала февраля. Я могу подтвердить, что такие идеи обсуждаются, но ничего по факту сказать не могу. Подробностей не расскажу, потому что их пока нет, - сказала Михина корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Финал состоится в Москве на стадионе «Лужники».

Стадион на Крестовском острове сдали в был сдан в эксплуатацию в конце декабря. Первый матч на стадионе пройдет в апреле, это будет игра чемпионата России «Зенит» - «Урал». Арена примет матчи Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.

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