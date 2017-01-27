«Манор» прекращает деятельность после неудачи с поиском нового владельца

Команда «Манор» может прекратить участие в гонках Формулы-1. Им так и не удалось найти нового инвестора.

Как информирует ВВС, во время нахождения команды под внешним управлением найти покупателя так и не удалось. Команда был под внешней администрацией компании Just Racing Services с 6 января. В связи с этим сотрудники команды покинули свои рабочие места в пятницу и будут уволены. Администраторам не удалось найти подходящего инвестора.

Также издание сообщает, что, несмотря на такие события, команда еще имеет шанс продолжить существование. Теоретически может найтись инвестор, который выкупит то, что останется от нынешнего коллектива. Но даже если такое случится, «Манор» уже не успеет принять участие в Гран-при Австралии 6 марта.

Напомним, что ранее «Манор» носил название «Маруся».