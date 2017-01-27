«Марсель» должен успеть оформить переход Пайе до закрытия трансферного окна

«Марсель» и «Вест Хэм» стали как никогда близки к соглашению по возвращению полузащитника Димитри Пайе во французский клуб, сообщает The Guardian.

Ожидается, что клубы успеют оформить переход до закрытия зимнего трансферного окна. При этом агент игрока Жак-Оливье Огюст опроверг информацию о предварительном соглашении между Пайе и «Марселем».

«Я отрицаю существование договоренности между Димитри и «Марселем» на тех условиях, которые сообщаются в прессе, как по зарплате, так и по сроку соглашения», – заявил Огюст.

Ранее L’Equipe сообщил, что Пайе подпишет с «Марселем» контракт на четыре с половиной года, а его зарплата составит семь миллионов евро за сезон.