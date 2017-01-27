Владимир Гомельский: Огастин прибавляет в понимании своей роли в ЦСКА

Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о перспективах форварда Джеймса Огастина в ЦСКА.

– Джеймс Огастин явно прибавляет в понимании своей роли на площадке. Его ошибки в обороне становятся более редкими. Заслоны он ставит хорошо Теодосичу. Джексону гораздо сложнее поставить заслон, так как Аарон сам часто необоснованно меняет направление движения с мячом. А бить с дистанции более 2,5 метров Огастин по-прежнему стесняется. Я надеюсь, что Джеймс приживется в ЦСКА, – написал Гомельский.

32-летний американец перешел в московский клуб из подмосковных «Химок» в июле 2016 года, подписав контракт по схеме «1+1».

Результативность Огастина в Евролиге – 5.9 очка за игру, в Единой лиге ВТБ – 7.3 очка за игру.