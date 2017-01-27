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Серхио Роберто: «Барселону» ждет два сложных матчах, где решающую роль может сыграть любая мелочь

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Серхио Роберто прокомментировал итоги жеребьевки Кубка Испании. Напомним, в полуфинале турнира каталонский клуб проведет две игры с мадридским «Атлетико».

«Нам снова предстоит встретиться с этой командой, но мы очень хорошо их знаем. В любом случае, «Барселону» ждет два сложных матча, в которых решающую роль может сыграть любая мелочь», – сказал Роберто, слова которого приводит Goal.

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