Серхио Роберто: «Барселону» ждет два сложных матчах, где решающую роль может сыграть любая мелочь
Полузащитник «Барселоны» Серхио Роберто прокомментировал итоги жеребьевки Кубка Испании. Напомним, в полуфинале турнира каталонский клуб проведет две игры с мадридским «Атлетико».
«Нам снова предстоит встретиться с этой командой, но мы очень хорошо их знаем. В любом случае, «Барселону» ждет два сложных матча, в которых решающую роль может сыграть любая мелочь», – сказал Роберто, слова которого приводит Goal.
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