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Аудитория Overwatch достигла более 25 миллионов человек

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Компания Blizzard сообщила, что количество игроков в Overwatch достигло более 25 миллионов.

Overwatch — многопользовательский шутер от первого лица, разрабатываемый компанией Blizzard Entertainment. 

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