Аудитория Overwatch достигла более 25 миллионов человек
Компания Blizzard сообщила, что количество игроков в Overwatch достигло более 25 миллионов.
The world needs heroes, and over 25 MILLION have answered the call!— Overwatch (@PlayOverwatch) 26 января 2017 г.
The fight for the future isn't over yet, though... Are you with us? pic.twitter.com/aVoON7QwMB
Overwatch — многопользовательский шутер от первого лица, разрабатываемый компанией Blizzard Entertainment.
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