Флавио Бриаторе: В нынешней ситуации виноват не только Экклстоун, но и команды

Итальянский бизнесмен, бывший руководитель команды «Рено» Флавио Бриаторе прокомментировал отставку Берни Экклстоуна.

«Что я думаю насчет ухода Экклстоуна? Это вполне нормальное явление, когда новый владелец вносит изменения в структуру управления, но я считаю, что увольнение Берни было недальновидным шагом. Что я могу сказать о покупке? Пока что это успешная сделка, но нужно понимать, что контуры Формулы-1 расплываются.

Нужно сделать так, чтобы Ф-1 стала чемпионатом пилотов, а не инженеров. Liberty Media нужно как можно скорее убрать нынешние силовые установки, потому что в конце прошлой эры моторов в одну секунду умещались 12 машин.

В случившемся виноват не только Экклстоун, но и FIA, и команды, которые проголосовали за начало эры силовых установок. Это не сыграло на руку никому и лишь подняло расходы. А вообще, все проблемы начались с момента, когда они развалили FOTA. Если бы эта организация существовала сейчас, то она бы не допустила таких изменений в регламенте», - цитирует Бриаторе Autosport.

Напомним, американская корпорация Liberty Media объявила о завершении сделки по приобретению «Формулы-1». Новым исполнительным директором «Королевских гонок» назначен Чейз Кэри. Берни Экклстоун уволен с этого поста и назначен почетным президентом и консультантом совета директоров.



