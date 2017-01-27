Флавио Бриаторе: В нынешней ситуации виноват не только Экклстоун, но и команды
Итальянский бизнесмен, бывший
руководитель команды «Рено» Флавио Бриаторе прокомментировал отставку Берни
Экклстоуна.
«Что я думаю
насчет ухода Экклстоуна? Это вполне нормальное явление, когда новый владелец
вносит изменения в структуру управления, но я считаю, что увольнение Берни было
недальновидным шагом. Что я могу сказать о покупке? Пока что это успешная
сделка, но нужно понимать, что контуры Формулы-1 расплываются.
Нужно сделать так, чтобы Ф-1
стала чемпионатом пилотов, а не инженеров. Liberty Media нужно как можно скорее
убрать нынешние силовые установки, потому что в конце прошлой эры моторов в
одну секунду умещались 12 машин.
В
случившемся виноват не только Экклстоун, но и FIA, и команды, которые
проголосовали за начало эры силовых установок. Это не сыграло на руку никому и
лишь подняло расходы. А вообще, все проблемы начались с момента, когда они
развалили FOTA. Если бы эта организация существовала сейчас, то она бы не
допустила таких изменений в регламенте», - цитирует Бриаторе Autosport.
Напомним, американская
корпорация Liberty Media объявила о завершении сделки по приобретению «Формулы-1». Новым исполнительным директором
«Королевских гонок» назначен Чейз Кэри. Берни Экклстоун уволен с этого
поста и назначен почетным президентом и консультантом совета директоров.