Димитрис Итудис: В матче с «Анадолу Эфес» ЦСКА нужно вернуться на победный путь
Главный тренер ЦСКА
Димитрис Итудис высказался о предстоящем матче Евролиги с «Анадолу Эфес».
«Нужно сделать шаг вперед и вернуться на победный путь. Ожидаю, что моя команда избежит прежних ошибок. Также ожидаю большого сражения, потому что «Анадолу Эфес» – очень хорошая, конкурентоспособная команда. В ней три новичка – Пол, Кирк и Мутаф – по сравнению с матчем первого круга. Соперники только что справились с «Дарушафакой», командой, играющей в высоком темпе. Имеющийся атлетизм помогает им быть одной из лучших обороняющихся команд Евролиги, которая, к тому же, любит бежать», – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
Напомним, матч ЦСКА – «Анадолу Эфес» пройдет 27 января в Москве. Начало – 20:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
27 января 20:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция