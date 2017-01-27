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Джима победила в спринте на чемпионате Европы, Слепцова – вторая, Старых – третья

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Светлана Слепцова завоевала серебро в спринтерской гонке на чемпионате Европы в Польше.

Быстрее российской биатлонистки была только украинка Юлия Джима - она опередила Слепцову на 25 секунд. Обе девушки прошли два огневых рубежа без промахов. Тройку замкнула еще одна россиянка Ирина Старых, допустившая один неточный выстрел. 

Слепцова - олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете. На чемпионате Европы в Польше 30-летняя биатлонистка уже завоевала серебро в индивидуальной гонке, победу праздновала другая россиянка Ирина Старых. 

Дужники Здрой (Польша)
Чемпионат Европы
Женщины
Спринт
7,5 км, два огневых рубежа

1. Юлия Джима (Украина) - 20:23.7 (0 промахов)
2. Светлана Слепцова (Россия) - +25.7 (0)
3. Ирина Старых (Россия) -+36.5 (1)
...8. Дарья Виролайнен (Россия) - + 57.5 (2)
...9. Анна Никулина (Россия) - +1.03.6 (0)
...13. Светлана Миронова (Россия) - +1.09.4 (2)
...33. Ольга Якушова (Россия) - +2.10.5 (2)

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