Джима победила в спринте на чемпионате Европы, Слепцова – вторая, Старых – третья

Россиянка Светлана Слепцова завоевала серебро в спринтерской гонке на чемпионате Европы в Польше.

Быстрее российской биатлонистки была только украинка Юлия Джима - она опередила Слепцову на 25 секунд. Обе девушки прошли два огневых рубежа без промахов. Тройку замкнула еще одна россиянка Ирина Старых, допустившая один неточный выстрел.

Слепцова - олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете. На чемпионате Европы в Польше 30-летняя биатлонистка уже завоевала серебро в индивидуальной гонке, победу праздновала другая россиянка Ирина Старых.

Дужники Здрой (Польша)

Чемпионат Европы

Женщины

Спринт

7,5 км, два огневых рубежа

1. Юлия Джима (Украина) - 20:23.7 (0 промахов)

2. Светлана Слепцова (Россия) - +25.7 (0)

3. Ирина Старых (Россия) -+36.5 (1)

...8. Дарья Виролайнен (Россия) - + 57.5 (2)

...9. Анна Никулина (Россия) - +1.03.6 (0)

...13. Светлана Миронова (Россия) - +1.09.4 (2)

...33. Ольга Якушова (Россия) - +2.10.5 (2)