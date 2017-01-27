Мартин Уитмарш: Уверен, что Формула-1 станет лучше

Бывший руководитель «Макларена» Мартин Уитмарш прокомментировал отставку Берни Экклстоуна. Он считает, что с приходом Liberty Media в Формуле-1 начнется новая эра.

«Наступления новой эры пришлось ждать довольно долго. Но в любом профессиональном спорте когда-нибудь наступает время перемен, время свежих идей и взглядов. Думаю, сейчас пришла очередь Формулы-1. Я остаюсь большим фанатом Ф-1, мне нравится наблюдать за всем со стороны, и я намерен продолжать это делать. Уверен, Формула-1 станет лучше», - цитирует Уитмарша Autosport.

Напомним, американская корпорация Liberty Media объявила о завершении сделки по приобретению «Формулы-1». Новым исполнительным директором «Королевских гонок» назначен Чейз Кэри. Берни Экклстоун уволен с этого поста и назначен почетным президентом и консультантом совета директоров.