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Мартин Уитмарш: Уверен, что Формула-1 станет лучше

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Бывший руководитель «Макларена» Мартин Уитмарш прокомментировал отставку Берни Экклстоуна. Он считает, что с приходом Liberty Media в Формуле-1 начнется новая эра.

«Наступления новой эры пришлось ждать довольно долго. Но в любом профессиональном спорте когда-нибудь наступает время перемен, время свежих идей и взглядов. Думаю, сейчас пришла очередь Формулы-1. Я остаюсь большим фанатом Ф-1, мне нравится наблюдать за всем со стороны, и я намерен продолжать это делать. Уверен, Формула-1 станет лучше», - цитирует Уитмарша Autosport.

Напомним, американская корпорация Liberty Media объявила о завершении сделки по приобретению «Формулы-1». Новым исполнительным директором  «Королевских гонок» назначен Чейз Кэри. Берни Экклстоун уволен с этого поста и назначен почетным президентом и консультантом совета директоров. 


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