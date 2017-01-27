Ямайка собирается подать протест на лишение золота Пекина

НОК Ямайки рассматривает возможность подачи протеста на решение МОК о лишении легкоатлетической эстафетной команды золота Пекина-2008.

Напомним, что после перепроверки допинг-пробы Несты Картера, который бежал первым в эстафете 4Х100 м, команда Ямайки была лишена золотых медалей. В пробе Картера нашли запрещенный препарат и из-за этого пострадал не только он, а также главная звезда мировой легкой атлетики Усэйн Болт, Майкл Фрэйтер и Асафа Пауэлл. При этом адвокат Картера Стюарт Симпсон заявил, что планирует подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Добавим, что наряду с ямайской эстафетой два серебра Игр-2008 потеряла российская легкоатлетка Татьяна Лебедева.