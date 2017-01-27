Джо Коул: Не вижу ни одного клуба, который сможет остановить «Челси» на пути к чемпионству

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул отметил работу в стане лондонского клуба Антонио Конте, а также выразил мнение, что судьба титула АПЛ уже решена.

«Предполагаю, что залогом успеха этого специалиста являются отношения с игроками. Конте умеет настраивать своих подопечных и находить с ними общий язык. У его «Челси» уже есть свои отличительные черты. Эта команда на данный момент является самой сильной. Не вижу ни одного клуба, который сможет остановить «синих» на пути к трофею АПЛ.

Единственное, что заставит нервничать фанатов «Челси», это возможная травма Диего Косты», – сказал англичанин, слова которого приводит Goal.

Напомним, Конте встал у руля «синих» минувшим летом. На данный момент его команда лидирует в таблице АПЛ, набрав после 22 туров 55 очков.