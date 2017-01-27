Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Надаль6:3, 5:7, 7:6, 6:7, 6:4Димитров
Биатлон  Спринт
Хоккей  Динамо Москва- : -Металлург
Биатлон  Спринт
Хоккей  Торпедо- : -СКА
Баскетбол  ЦСКА- : -Анадолу Эфес
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Маркин: Странно, что комитет РФС по работе с болельщиками до моего прихода не собирался два года

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня состоялось первое заседание Комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС под председательством Владимира Маркина.

- Сегодня состоялось первое заседание не только под моим началом, но и, как ни странно, за последние два года, - начал Маркин на специальной пресс-конференции в «Доме футбола». – Не представляю, как там могло случиться, потому что комитет по безопасности – один из ключевых в РФС. И он решает архиважные вопросы.

На сегодняшнем заседании мы создали три рабочие группы, которые будут работать над приоритетными направлениями. Первая группа отвечает за безопасность на стадионах. Это касается непосредственно прохода на стадион, логистики. Совместно с сотрудниками РФС мы посетим стадионы на предмет выявления слабых сторон в области безопасности.

Вторая группа - по работе с болельщиками. Не с фанатами, обратите внимание, а с болельщиками в целом. И это работа начинается далеко за пределами стадиона.

Третья группа – законотворческая, которая будет заниматься оформление и разработкой предложений законов для РФС. А также анализом уже существующих законов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Маркин: Наша задача, чтобы люди не боялись приходить на футбол семьямиНовый глава комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин в интервью «Советскому спорту» высказался о проблеме безопасности на российских стадионах.Владимир Маркин: Буду лично встречаться с фанатамиВладимир Маркин: Буду лично встречаться с фанатамиНовый председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками рассказал, какие задачи будет решать на новой должности.
Главные новости
Теннис
Надаль обыграл Димитрова и вышел в финал Australian Open
Футбол
Евгений Ловчев: Прудников в «Локомотиве»? Он ходит по командам, а за душой – ничего
Биатлон
Джима победила в спринте на чемпионате Европы, Слепцова – вторая, Старых – третья
Формула-1
«Манор» прекращает деятельность после неудачи с поиском нового владельца
Футбол
Анри Оньекуру: Одемвингие посоветовал мне переходить в «Селтик»
Футбол
Брызгалов и Дьяков перейдут в «Анжи»
Биатлон
Александр Привалов: Если бы не дисквалификация, Логинов был бы одним из лучших
Футбол
«Барселона» и «Атлетико» поспорят за путевку в финал Кубка Испании
Формула-1
Доменикали не исключил возможность возвращения «Ламборджини» в Формулу-1
Футбол
«Уфа» объявила о подписании контракта с защитником сборной Молдовы (фото)
все новости
Владимир Маркин
Владимир Маркинвсе новости