Владимир Маркин: Странно, что комитет РФС по работе с болельщиками до моего прихода не собирался два года

Сегодня состоялось первое заседание Комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС под председательством Владимира Маркина.

- Сегодня состоялось первое заседание не только под моим началом, но и, как ни странно, за последние два года, - начал Маркин на специальной пресс-конференции в «Доме футбола». – Не представляю, как там могло случиться, потому что комитет по безопасности – один из ключевых в РФС. И он решает архиважные вопросы.

На сегодняшнем заседании мы создали три рабочие группы, которые будут работать над приоритетными направлениями. Первая группа отвечает за безопасность на стадионах. Это касается непосредственно прохода на стадион, логистики. Совместно с сотрудниками РФС мы посетим стадионы на предмет выявления слабых сторон в области безопасности.

Вторая группа - по работе с болельщиками. Не с фанатами, обратите внимание, а с болельщиками в целом. И это работа начинается далеко за пределами стадиона.

Третья группа – законотворческая, которая будет заниматься оформление и разработкой предложений законов для РФС. А также анализом уже существующих законов.