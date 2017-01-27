Федерация тяжелой атлетики России отозвала иск в CAS
Исполком Федерации тяжелой
атлетики России (ФТАР) принял решение об отзыве иска в
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Этот иск был подан в июле 2016 года.
Как сообщает «Весь спорт»,
ФТАР ранее оспорила решение
исполкома IWF об отстранении на один год стран, имеющих три и более положительных
случаев по итогам повторных тестов Олимпийских проб 2008 и 2012 годов.
Также сообщается, что 26 января в Будапеште (Венгрия) прошла встреча президента
Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Томаша Аяна и президента
Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова.
Напомним, сборная России по
тяжелой атлетике в полном составе не было допущена до Олимпиады-2016 в
Рио-де-Жанейро (Бразилия).
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