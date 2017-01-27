Владимир Маркин: Постараемся провести ЧМ-2018 не просто гладко, а триумфально
Сегодня состоялось первое заседание Комитета по безопасности
и работе с болельщиками РФС под председательством Владимира Маркина.
- Не повторится ли на чемпионате мира в России ситуация как
в Марселе с неуправляемыми фанатами? Стоит ли опасаться британских болельщиков
или наоборот им самим?
- Могу с уверенность сказать, что этого не произойдет. По
многим причинам, - говорит Маркин. – Посмотрите все соревнования, которые
проводились на территории Российской Федерации, например, Олимпиада в Сочи. Не
было ни то что подобных ситуаций (как в Марселе. - Прим. Ред.), но и просто не
было каких-либо даже маленьких замечаний. Прекрасно понимаю, что в Европе и
Америке на нас смотрят под большим увеличительным стеклом, ищут каждую соринку,
не замечая, что у самих бревно в глазу. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы
и Кубок Конфедераций, и ЧМ прошли не
просто гладко, а триумфально.