Владимир Маркин: Постараемся провести ЧМ-2018 не просто гладко, а триумфально

Сегодня состоялось первое заседание Комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС под председательством Владимира Маркина.

- Не повторится ли на чемпионате мира в России ситуация как в Марселе с неуправляемыми фанатами? Стоит ли опасаться британских болельщиков или наоборот им самим?

- Могу с уверенность сказать, что этого не произойдет. По многим причинам, - говорит Маркин. – Посмотрите все соревнования, которые проводились на территории Российской Федерации, например, Олимпиада в Сочи. Не было ни то что подобных ситуаций (как в Марселе. - Прим. Ред.), но и просто не было каких-либо даже маленьких замечаний. Прекрасно понимаю, что в Европе и Америке на нас смотрят под большим увеличительным стеклом, ищут каждую соринку, не замечая, что у самих бревно в глазу. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы и Кубок Конфедераций, и ЧМ прошли не просто гладко, а триумфально.