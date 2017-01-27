Денис Глушаков: Сила нынешнего «Спартака» – в характере

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, какие изменения произошли с командой после прихода на пост главного тренера Массимо Карреры.

«С приходом Массимо Карреры многое изменилось. Изменилась тактика, более серьезное внимание уделяется физике. Акцент еще больше сместился в сторону атаки. Какую роль играет мотивация? У нас это дело не только тренера и капитана. Футболисты тоже мотивируют друг друга. И в итоге команда бьется с первой до последней минуты.

При Каррере лично я как футболист прибавил в концентрации. Сила нынешнего «Спартака» – в характере. И в коллективе», – цитирует Глушакова пресс-служба «Спартака».

Напомним, Каррера возглавил столичный клуб минувшим летом, сменив на посту главного тренера команды Дмитрия Аленичева.

Отметим, что по итогам первой половины сезона красно-белые под руководством итальянского тренера занимают первое место в таблице РФПЛ, опережая идущим вторым питерский «Зенит» на 5 очков.