Рафаэль Надаль: Я даже не мечтал, что снова сыграю в финале Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу в полуфинале Открытого чемпионата чемпионата Австралии над болгарином Григором Димитровым.

В финале Надаль сыграет со швейцарцем Роджером Федерером.

- Огромное спасибо болельщикам, которые меня поддерживали. Я чувствовал любовь зрителей, она дала мне много положительной энергии.

Эти две недели были для меня незабываемыми. Сейчас наступил тот момент, когда я по-настоящему счастлив. Это был фантастический матч. Зрители увидели теннис высокого уровня. Я даже не мечтал, что снова сыграю в финале Australian Open. Но я здесь, и мне очень повезло. Я очень рад за себя, и за Федерера, что мы вновь сыграем в финале друг против друга. Я испытываю какие-то необыкновенные чувства. Думаю, будет интересный финал. Но сейчас я устал и нуждаюсь в отдыхе, - сказал Надаль.

Напомним, что в упорнейшем полуфинале Надаль одержал вверх над 15-ой ракеткой турнира болгарином Григором Димитровым. Встреча, продолжавшаяся почти пять часов, завершилась со счетом 6:3, 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4 в пользу испанца. В решающем матче Надаль сыграет со швейцарцем Роджерем Федерером, который в полуфинале обыграл своего соотечественника Станисласа Вавринку.

Надаль уже побеждал на Australian Open в 2009 году. Кроме этой победы на счету испанца 13 выигранных турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Надаль рекордное количество раз выигрывал Открытый чемпионат Франции - девять, по две победы - в США и на Уимблдоне.