Эдин Джеко: Спаллетти считает, что тренер должен показать игрокам, кто здесь главный

Форвард «Ромы» Эдин Джеко рассказал о методах работы главного тренера команды Лучано Спаллетти, а также поведал о своем отношении к экс-наставнику «Зенита».

«Он очень требовательный тренер, который не дает вам расслабиться ни на минуту. Спаллетти хочет большего не только от меня, но и от всей команды. Мне нравится выполнять свою работу на отлично, и я очень хочу услышать комплименты от этого специалиста. В любом случае, я не имею ничего против нашего наставника. Просто я хочу добиться большего. Это стимул, ничего более.

Спаллетти считает, что тренер должен показать игрокам, кто здесь главный. Он всегда хочет побеждать, а это положительно сказывается на команде», – сказал босниец, слова которого приводит Il Messaggero.