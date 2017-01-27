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Питер «ppd» Дагер: Я не возлагаю больших надежд на нас

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Главный исполнительный директор Evil Geniuses и игрок команды WanteD Питер «ppd» Дагер в интервью theScore esports рассказал о шансах своей команды на квалификации к Dota 2 Asia Championships 2017.

«Изначально в этот состав вошли четыре парня из Северной Америки. Это были DeMoN, Boris, KvH и Chessie. И я всегда был очень искренним относительно моих ожиданий от команды и моей готовности к тренировкам. Я сказал им, что не буду посещать каждый турнир, но я буду играть столько, сколько смогу. 

Я не возлагаю больших надежд на нас. Я думаю, что мы вряд ли победим на отборах к DAC только потому, что в них участвуют такие команды, как  Team NP и Digital Chaos. Я также бы выделил compLexity Gaming как одного из участников, уровень которых выше остальных. И даже если получится сыграть против этих команд, то все равно еще останется тонна других хороших команд как Team Onyx и Team Freedom. Сейчас много хороших команд, так что конкуренция будет высокой».

Напомним, что 3 января Дагер объявил о создании команды WanteD, в которую вошли Ким «QO» Сион Йоп, Расмус «Chessie» Бломдин, Джин «Jeyo» Мадайаг и Ноа «boris» Миньяс. Команда сыграет на квалификации в одной группе с Digital Chaos, compLexity Gaming и Freedom.

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