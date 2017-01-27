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Немцы Вендль и Арльт выиграли ЧМ по санному спорту в спринте в двойках, Денисьев и Антонов стали девятыми

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Иглсе (Австрия) проходит чемпионат мира по санному спорту. У мужчин в двойках в спринте победу одержали немецкие спортсмены Тобиас Вендль и Тобиас Арльт.

Второе место заняли австрийцы Петер Пенц и Георг Фишлер. На третьем месте еще одни представители Германии Тони Эггерт и Саша Бенекен. Лучшие среди российских спортсменов Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли девятое место.

Санный спорт. Чемпионат мира

 Иглс (Австрия)


Мужчины. Двойки

Спринт

 1. Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия) 29,843

2. Петер Пенц/Георг Фишлер (Австрия) 29,949

3. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия)  29,956…

9. Александр Денисьев/Владислав Антонов (Россия) 30,129…

14. Андрей Богданов/Андрей Медведев (Россия)  30,352

Владислав Южаков/Юрий Прохоров  (Россия) дисквалифицированы.

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