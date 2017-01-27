Немцы Вендль и Арльт выиграли ЧМ по санному спорту в спринте в двойках, Денисьев и Антонов стали девятыми
В Иглсе
(Австрия) проходит чемпионат мира по санному спорту. У мужчин в двойках
в спринте победу одержали немецкие спортсмены Тобиас Вендль и Тобиас Арльт.
Второе место заняли
австрийцы Петер Пенц и Георг Фишлер. На третьем месте еще одни
представители Германии Тони Эггерт и Саша Бенекен. Лучшие среди российских
спортсменов Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли девятое место.
Санный спорт. Чемпионат мира
Иглс (Австрия)
Мужчины. Двойки
Спринт
1. Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия) 29,843
2. Петер Пенц/Георг Фишлер (Австрия) 29,949
3. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия) 29,956…
9. Александр Денисьев/Владислав Антонов (Россия) 30,129…
14. Андрей Богданов/Андрей Медведев (Россия) 30,352
Владислав Южаков/Юрий Прохоров
(Россия) дисквалифицированы.