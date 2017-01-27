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Репилов занял второе место в спринте на ЧМ по санному спорту, победил австриец Киндл

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Иглсе (Австрия) проходит чемпионат мира по санному спорту. У мужчин в спринте в одноместных санял в тройку призеров попал россиянин Роман Репилов.

Российский спортсмен уступил только австрийцу Вольфгангу Киндлу, который стал чемпионом. Третье место занял итальянец Доминик Фишналлер. Еще один представитель России Семен Павличенко стал четвертым

Санный спорт. Чемпионат мира

Иглс (Австрия)

Мужчины. Одноместные сани

Спринт

 1. Вольфганг Киндл (Австрия) 32,467

2. Роман Репилов (Россия) 32,479

3. Доминик Фишналлер (Италия) 32,590

4. Семен Павличенко (Россия) 32,594…

11. Степан Федоров (Россия) 32,722.

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