Фаткулина заняла третье место на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

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Ольга Фаткулина: Должна была выбегать из 38 секунд «пятисотку» Российская конькобежка Ольга Фаткулина поделилась эмоциями после второго дня чемпионата Европы в спринте, который прошел в голландском Херенвене.

Ербанова выиграла чемпионат Европы в спринте, Фаткулина – 3-я На проходящем в голландском Херенвене чемпионате Европы по конькобежному спорту российская спортсменка Ольга Фаткулина заняла третье место в спринтерском многоборье.

Фаткулина – вторая на ЧЕ в спринтерском многоборье после двух дистанций На проходящем в голландском Херенвене чемпионате Европы по конькобежному спорту женщины провели второй старт в спринтерском многоборье – на дистанции 1000 м

Фаткулина – чемпионка России на 1000 м, Воронина – на 5000 м Конькобежка Наталья Воронина защитила титул чемпионки России на дистанции 5000 метров.

Ольга Фаткулина: Никогда не употребляла допинг. Печально, что на меня наговаривают Российская конькобежка Ольга Фаткулина утверждает, что она не употребляла допинг. Ранее сообщалось, что она могла быть упомянута во второй части доклада Макларена.

Фаткулина, Асеева и Голикова завоевали серебро на Кубке мира в командном спринте На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене (Голландия) состоялись соревнования по командному спринту. У женщин в тройку призеров попала сборная России.

Фаткулина заняла шестое место на дистанции 1000 метров в Харбине Серебряный призер Олимпийских игр Ольга Фаткулина стала шестой на дистанции 1000 метров на первом этапе Кубка мира в Харбине (Китай).

Ольга Фаткулина: На ЧМ я переживала внутриличностный конфликт Призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Ольга Фаткулина призналась, что переживала внутриличностный конфликт на чемпионате мира по спринту в Сеуле, где надеялась выступить лучше, чем в итоге получилось.

Фаткулина стала шестой в спринтерском многоборье на чемпионате мира На чемпионате мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье в Сеуле (Южная Корея) завершились соревнования женщин. В итоговой классификации российская спортсменка Ольга Фаткулина заняла шестое место.

Фаткулина занимает шестое место после первого дня чемпионата мира в спринтерском многоборье Серебряный призер Олимпийских игр в Сочи Ольга Фаткулина занимает шестое место по итогам первого дня чемпионата мира в спринтерском многоборье в Сеуле.

Константин Полтавец: Мы должны стать законодателями мод в конькобежном спорте Главный тренер сборной России подвел итоги чемпионата мира на отдельных дистанциях, очертил проблемы и наметил следующие цели.

Фаткулина заняла седьмое место на ЧМ в Коломне на дистанции 500 метров, победила кореянка Ли На чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Коломне (Россия) состоялись соревнования на дистанции 500 метров у женщин. Первое место заняла представительница Южной Кореи Сан Хва Ли.

Фаткулина идет восьмой после первого старта на 500 метров на ЧМ в Коломне На чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Коломне (Россия) состоялся первый старт на дистанции 500 метров у женщин. Лидирует на данный момент представительница Южной Кореи Сан Хва Ли. Россиянка Ольга Фаткулина занимает восьмое место.

Исторически трехкратный. Как Коломна увидела уникальное достижение Денис Юсков стал первым в истории конькобежцем, выигравшим три раза подряд чемпионат мира на дистанции 1500 метров.

Голландка Тер Морс победила на дистанции 1000 метров на ЧМ в Коломне, Фаткуллина – 12-я На чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Коломне (Россия) состоялись соревнования у женщин на дистанции 1000 метров. Победу одержала представительница Голландии Йорьен Тер Морс.

Ольга Фаткулина: Челябинскому метеориту удивилась меньше, чем своему результату Экс-чемпионка мира на дистанции 1000 метров не смогла объяснить неудачу на чемпионате мира в Коломне.

Юсков, Кулижников, Фаткулина и Граф возглавят сборную России по конькобежному спорту на ЧМ Тренерский штаб сборной России определил предварительный состав команды на чемпионат мира на отдельных дистанциях. Напомним, что соревнования пройдут в Коломне.