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Фаткулина заняла третье место на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Берлине (Германия) состоялись соревнования у женщин на дистанции 500 метров. Россиянка Ольга Фаткулина заняла третье место.

Результат Ольги - 38,36 секунды. Первой стала японка  Нао Кодаира – 37,43 секунды. Второй результат показала  чешка Каролина Ербанова (38,12).

Конькобежный спорт. Кубок мира

Берлин (Германия)

Женщины. 500 м

Первый старт

1. Нао Кодаира (Япония) 37,43

2. Каролина Ербанова (Чехия) 38,12

3. Ольга Фаткулина  (Россия) 38,36…

10. Ангелина Голикова (Россия) 38,64

11. Надежда Асеева (Россия) 38,78…

14. Екатерина Шихова (Россия) 39,09

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