Фаткулина заняла третье место на этапе Кубка мира по конькобежному спорту
На этапе Кубка мира по
конькобежному спорту в Берлине (Германия) состоялись соревнования у женщин на
дистанции 500 метров. Россиянка Ольга Фаткулина заняла третье место.
Результат Ольги - 38,36
секунды. Первой стала японка Нао
Кодаира – 37,43 секунды. Второй результат показала чешка Каролина Ербанова (38,12).
Конькобежный спорт.
Кубок мира
Берлин (Германия)
Женщины. 500 м
1. Нао Кодаира (Япония) 37,43
2. Каролина Ербанова (Чехия) 38,12
3. Ольга Фаткулина (Россия) 38,36…
10. Ангелина Голикова (Россия) 38,64
11. Надежда Асеева (Россия) 38,78…
14. Екатерина Шихова (Россия) 39,09
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