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«Торпедо» – СКА. Ковальчук сыграет в звене с Коскирантой и Дадоновым, Яковлев заявлен нападающим

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб СКА объявил состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо», который пройдет в Нижнем Новгороде.

Ворота армейцев в пятом матче подряд будет защищать Микко Коскинен, в запасе остался Игорь Шестеркин. 

Первое звено: Хафизуллин – Войнов, Ковальчук – Коскиранта – Дадонов;

Второе звено: Зуб – Белов, Гусев – Прохоркин – Дадонов;

Третье звено: Юдин – Рукавишников, Широков – Каблуков – Кетов;

Четвертое звено: Рыков, Хохлачев – Яковлев – Дергачев, Неколенко. 

Напомним, игру из-за травм, полученных в матче со «Спартаком» (2:1), пропустят нападающие Виктор Тихонов и Вадим Шипачев. Капитан СКА Павел Дацюк не попал в заявку из-за поездки на Матч звезд НХЛ.

Встреча «Торпедо» и СКА начнется в КРК «Нагорный» в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Матч

Торпедо - СКА

Место и дата

27 января 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

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