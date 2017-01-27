«Рубин» объявил о трансфере Бергстрема в «Грассхоппер» на правах аренды

Томас Тухель: Да, я не знал о трансфере Исака, но у меня нет никаких проблем с руководством

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал переход шведского нападающего «АИК» Александра Исака, а также опроверг слухи о конфликте с руководством «шмелей» из-за этой сделки.