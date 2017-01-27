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«Рубин» объявил о трансфере Бергстрема в «Грассхоппер» на правах аренды

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Рубина», защитник Эмиль Бергстрем перешел в швейцарский «Грассхоппер» на правах аренды. 

Отмечается, что соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2017/18.

Напомним, футболист пополнил ряды российского клуба зимой 2016 года. За это время 23-летний швед провел 16 матчей, забив один гол.

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