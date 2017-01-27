Фернандес лидирует после короткой программы на чемпионате Европы, Ковтун - второй, Коляда - четвертый

читайте также

Людмила Великова:Тарасова и Морозов – находка, но у них нет «химии», как у Столбовой и Климова Заслуженный тренер России Людмила Великова прокомментировала победу российской пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на чемпионате Европы.

Нина Мозер: Тарасова и Морозов уже почувствовали вкус и желание Тренер Нина Мозер высказалась о шансах чемпионов Европы Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на победу на чемпионате мира.

Евгения Медведева впервые исполнила на официальной тренировке каскад из четырех тройных прыжков Чемпионка мира Евгения Медведева во время официальной тренировки перед произвольной программой на чемпионате Европы в Остраве впервые исполнила каскад из четырех тройных прыжков.

Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию С 25 по 29 января в чешской Остраве пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию.

Золото на обезболивающих Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли чемпионат Европы в парном катании через неделю после страшного падения на тренировке.

«Халл Сити» прервал серию «МЮ», «Барселона» – в полуфинале Кубка, а «Локомотив» ждет Фарфана. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.

Евгения Тарасова: Каталась на чемпионате Европы на обезболивающих, но в целом все в порядке Российская фигуристка Евгения Тарасова, ставшая в паре с Владимиром Морозовым чемпионкой Европы в парном катании, рассказала журналистам, что выступала на обезболивающих, но серьезной травмы у нее нет.

Александр Коган: У итальянской пары обнаружили запрещенный элемент в коротком танце на чемпионате Европы Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган рассказал корреспонденту «Советского спорта», что у итальянцев Анны Каппеллини и Луки Ланотте, результат которых в коротком танце на чемпионате Европы был пересмотрен, обнаружили запрещенный элемент.

Боброва и Соловьев стали лидерами короткого танца на чемпионате Европы после пересмотра результатов итальянской пары Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев вышли в лидеры короткого танца после того, как был пересмотрен результат итальянской пары Анна Каппеллини/Лука Ланотте, изначально занимавших первое место.

Нина Мозер: Евгения Тарасова выступала на чемпионате Европы с травмой Российская фигуристка Евгения Тарасова, победившая в паре с Владимиром Морозовым на чемпионате Европы по фигурному катанию, выступала с травмой, сообщила тренер дуэта Нина Мозер.

Тарасова и Морозов победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате Европы в Остраве.

«Скажите, что было не так!» Репортаж о том, как никто ничего не понял Короткая программа на чемпионате Европы закончилась для российских танцевальных дуэтов одной приятной неожиданностью и двумя неприятными.

Екатерина Боброва: Замужество позволило мне найти новые эмоции Российская фигуристка Екатерина Боброва открыла секрет успешного выступления в короткой программе в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьевым.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев: Тренеры сказали, что получилось здорово Шестикратные чемпионы России Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, занимающие второе место после короткого танца на чемпионате Европы по фигурному катанию, рассказали, что тренеры остались довольны их выступлением.

Россияне Боброва и Соловьев – вторые после короткого танца на чемпионате Европы Российская пара Екатерина Боброва/ Дмитрий Соловьев показали второй результат в коротком танце на проходящем в чешской Остраве чемпионате Европы.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов: Просим сказать, что было не так! Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, получившие крайне низкие оценки за короткий танец на чемпионате Европы в Остраве, обратились через прессу к специалистам с просьбой объяснить им, что было не так в их прокате.

«Рыжики» идут. Тарасова и Морозов на пути к победе на чемпионате Европы Российские триумфаторы финала Гран-при в Марселе близки к тому, чтобы завоевать в Остраве золото второго подряд престижнейшего турнира.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов: За мировым рекордом не гонимся, но надеемся к нему прийти Победители финала Гран-при нынешнего сезона россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, вышедшие в лидеры после короткой программы на чемпионате Европы в Остраве, заявили, что не ставят своей целью побить мировой рекорд, но надеются благодаря упорной работе прийти к этому.

Федор Климов: Короткую программу нужно катать чисто вне зависимости, отдыхал ты или был травмирован Чемпион олимпийских командных соревнований, серебряный медалист Игр в Сочи в парном катании Федор Климов, занимающий в паре с Ксенией Столбовой четвертое место после короткой программы на чемпионате Европы, заявил, что грубой ошибке в короткой программе не может быть никаких оправданий.