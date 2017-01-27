Фернандес лидирует после короткой программы на чемпионате Европы, Ковтун - второй, Коляда - четвертый
На чемпионате Европы по
фигурному катанию в Остраве (Чехия) прошла короткая программа у мужчин в
одиночном катании. Первое место занимает испанец Хавьер Фернандес.
Испанский спортсмен набрал 104,25 балла. Вторым идет россиянин Максим Ковтун (94,53). На третьем месте представитель Израиля Алексей Быченко (86,68). Еще один россиянин Михаил Коляда занимает четвертое место.
Фигурное катание. Чемпионат Европы
Острава (Чехия)
Мужчины. Одиночное катание
Короткая программа
1. Хавьер Ферандес (Испания) 104,25
2. Максим Ковтун (Россия) 94,53
3. Алексей Быченко (Израиль) 86,68
4. Михаил Коляда (Россия) 83,96
5. Йорик Хендрикс (Бельгия) 82,50
6. Денис Васильев (Латвия) 79,87
7. Александр Майоров (Швеция) 78,87
8. Михал Бржезина (Чехия) 78,61
9. Александр Самарин (Россия) 77,26
10. Морис Квителашвили (Грузия) 76,85