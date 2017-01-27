В «СКА-Хабаровск» утверждают, что выиграли борьбу у «Амкара» за Это`О (фото)
«СКА-Хабаровск» в своем аккаунте в инстаграм разместил фото,
на котором главный тренер команды Андрей Гордеев вручает подарок
нападающему «Антальяспора» Самюэлю Это`О.
- «Выиграли» битву за суперфорварда у «Амкара» и «Анжи». Хабаровск, встречай «новичка», - говорится в шутливом сообщении.
Как
известно, ранее Это`О побывал в гостях у «Амкара», который сейчас
тренирует Гаджи Гаджиев. Камерунец играл под его руководством в «Анжи».
Гордеев же в тот момент был помощником Гаджиева и тоже отлично знаком с
Это`О.
Сфотографировался Это`О и с игроками «СКА-Энергии». «То чувство, когда видишь легенд ФНЛ Казанкова и Довбню», - гласит подпись.
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