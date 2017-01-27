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Илья Авербух: Тарасова и Морозов могут усложнять программу, будем надеяться, что к ЧМ они пойдут в блестящей форме

Источник:  НСНКомментарии

Тренер и хореограф Илья Авербух выразил надежду, что чемпионы Европы из России Евгения Тарасова и Владимиру Морозов сохранят блестящую форму к чемпионату мира.

«Хочется сказать, что виден большой потенциал у пары Тарасова/Морозов. Им есть куда прибавлять. На данный момент они показали блестящее исполнение элементов. При этом видно, что они могут усложнять программу. На данном моменте задача выполнена. Впереди главный старт – чемпионат мира. Будем надеяться, что ребята подойдут к нему в такой же блестящей форме. Очень сильно прибавил французский дуэт, немецкий дуэт показал выдающееся выступление, поэтому первое место россиян выглядит большой победой», – приводит слова Авербуха НСН.

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