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Всемирная ассоциация олимпийцев пожизненно дисквалифицировала Лебедеву

Олег Чикирис
Олег Чикирис
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Олимпийской чемпионке Татьяне Лебедевой пожизненно запрещено входить в исполком Всемирной ассоциации олимпийцев (ВАО).

Всемирная ассоциация олимпийцев - некоммерческая организация, объединяющая спортсменов-участников Олимпийских игр со всего мира. В мире в настоящее время насчитывается более 100 000 олимпийцев, которые объединены в 143 национальные ассоциации олимпийцев.

Лебедева, которую после перепроверки проб пекинской Олимпиады лишили двух серебряных наград, с 2015 года входила в исполком этой организации. После объявления решения МОК, Татьяна сама заявила о приостановлении членства в ассоциации. При этом на внеочередном заседании руководства ВАО россиянке запрещено когда-либо баллотироваться в исполком. Российской ассоциации олимпийцев рекомендовано приостановить членство в ней Лебедевой, из-за нарушения кодекса ВАО.

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