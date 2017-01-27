Всемирная ассоциация олимпийцев пожизненно дисквалифицировала Лебедеву

Олимпийской чемпионке Татьяне Лебедевой пожизненно запрещено входить в исполком Всемирной ассоциации олимпийцев (ВАО).

Всемирная ассоциация олимпийцев - некоммерческая организация, объединяющая спортсменов-участников Олимпийских игр со всего мира. В мире в настоящее время насчитывается более 100 000 олимпийцев, которые объединены в 143 национальные ассоциации олимпийцев.

Лебедева, которую после перепроверки проб пекинской Олимпиады лишили двух серебряных наград, с 2015 года входила в исполком этой организации. После объявления решения МОК, Татьяна сама заявила о приостановлении членства в ассоциации. При этом на внеочередном заседании руководства ВАО россиянке запрещено когда-либо баллотироваться в исполком. Российской ассоциации олимпийцев рекомендовано приостановить членство в ней Лебедевой, из-за нарушения кодекса ВАО.