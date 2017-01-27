Халк: Обнимаю всю зенитовскую семью, я всегда болею за вас

«Зенит» на своей странице в Youtube выложил видео с обращением бывшего нападающего сине-бело-голубых Халка к болельщикам и игрокам петербургского клуба.

- Привет, ребята! Спасибо за вашу заботу и за то, что вы вспомнили обо мне и решили поздравить с китайским Новым годом! Обнимаю всю зенитовскую семью - руководство, тренерский штаб и всех игроков. Я всегда с вами и всегда болею за вас. Целую! - сказал Халк.

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Ранее аналогичное видео записал другой экс-зенитовец Аксель Витсель, который в январе стал игроком «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Перед этим «Зенит» опубликовал видеоролик, где Доменико Кришито, Мигель Данни и Александр Кокорин поздравляли жителей Китая с Новым годом на китайском языке.

Напомним, Халк провел в петербургском клубе четыре сезона. В 148 матчах за «Зенит» бразилец забил 77 голов и отдал 66 результативных передач. В июне 2016 года нападающий перешел в «Шанхай СИПГ».

«Да Джа Хао». Кокорин, Данни и Кришито заговорили на китайском (видео)