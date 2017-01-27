Американец Ганонг победил в скоростном спуске на Кубке мира
На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Гармиш-Партенкирхене (Германия) состоялись
соревнования по скоростному спуску у мужчин. Победу одержал представитель США
Трэвис Ганонг.
Результат американца – одна минуты и 53,71 секунды. Вторым
сал норвежец Кьетил Янсруд, третьим – итальянец Петер Филл.
Горнолыжный спорт. Кубок мира
Гармиш-Партенкирхен (Германия)
Мужчины. Скоростной спуск
2. Кьетиль Янсруд (Норвегия) 1.54,09
3. Петер Филл (Италия) 1.54,23.
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