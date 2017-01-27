Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо1 : 1СКА
Баскетбол  ЦСКА15 : 8Анадолу Эфес
Футбол  Зенит- : -Волеренга
Хоккей  Динамо Москва1 : 1Металлург
Фигурное катание  Произвольная программа
Гандбол  Хорватия- : -Норвегия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Американец Ганонг победил в скоростном спуске на Кубке мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Гармиш-Партенкирхене (Германия) состоялись соревнования по скоростному спуску у мужчин. Победу одержал представитель США Трэвис Ганонг.

Результат американца – одна минуты и 53,71 секунды. Вторым сал норвежец Кьетил Янсруд, третьим – итальянец Петер Филл.

Горнолыжный спорт. Кубок мира

Гармиш-Партенкирхен (Германия)

Мужчины. Скоростной спуск

1. Трэвис Ганонг (США) 1.53,71

2. Кьетиль Янсруд (Норвегия) 1.54,09

3. Петер Филл (Италия) 1.54,23.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Норвежец Янсруд победил в супергиганте, Трихичев – 62-йВ Валь Гардене (Италия) проходит этап Кубка мира по горнолыжному спорту. В соревнованиях мужчин в супергиганте победил норвежский спортсмен Кьетиль Янсруд.Норвежец Янсруд выиграл в параллельном гигантском слаломе в Альа БадииНорвежец Кьетиль Янсруд стал первым на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в параллельном гигантском слаломе в Альта Бадии (Италия).Свиндал победил в скоростном спуске в Валь-ГарденеОлимпийский чемпион Аксель Лунд Свиндал стал победителем скоростного спуска на пятом этапе Кубка мира в Валь-Гардене.Свиндал был лучшим в супергиганте в Лейк-ЛуизеОлимпийский чемпион Аксель Лунд Свиндал победил в супергиганте на втором этапе Кубка мира в Лейк-Луизе (Канада).Янсруд выиграл супергиганд в Лейк-ЛуизеНорвежский горнолыжник Кьетиль Янсруд стал победителем супергиганта на этапе Кубка мира в канадском Лейк-Луизе. Он обошел австрийца Маттиаса Майера из Австрии и Доминика Париса из Италии.5 героев воскресенья на Олимпиаде в Сочи5 героев воскресенья на Олимпиаде в СочиБег отдохнувшего Легкова, усатая сноубордистка и непробиваемый вратарь - в обзоре Sovsport.ru.Норвежец Янсруд выиграл золотую медаль Олимпиады в супергигантеНорвежец Янсруд выиграл золотую медаль Олимпиады в супергигантеНорвежский горнолыжник Хьетиль Янсруд завоевал золотую медаль в супергигантском слаломе на Олимпийских играх в Сочи.Майер принес Австрии первое золото Олимпиады в СочиАвстрийский горнолыжник Маттиас Майер стал олимпийским чемпионом в скоростном спуске.Кубок мира. Мужчины. Бэт Фею - первыйШвейцарец Фею победил в супергиганте на итальянском этапе Кубка мира по горнолыжному спорту.Карло Янка выиграл гигантский слалом в Бивер-КрикеНа первом этапе Кубка мира в австрийском Зольдене лучшее время в гигантском слаломе показал Дидье Кюш.Дидье Кюш выиграл гигантский слалом в ЗольденеРоссиянин Александр Хорошилов не смог квалифицироваться во вторую попытку.
Главные новости
Хоккей
«Торпедо» – СКА. Онлайн
Баскетбол
Евролига. ЦСКА – «Анадолу Эфес». Онлайн
Хоккей
«Динамо» (Москва) - «Металлург» (Мг). Онлайн
Футбол
«Зенит» – «Волеренга». Лунев, Цаллагов и Джорджевич – в стартовом составе
Конькобежный спорт
Юсков занял второе место на этапе Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров
Фигурное катание
Максим Ковтун: Сегодня был настроен получать удовольствие от проката
Футбол
Игроки «Зирки» и «Астры» не доиграли матч из-за драки
Фигурное катание
Михаил Коляда: Сам не понял, что произошло - почему не прыгнул
Футбол
Халк: Обнимаю всю зенитовскую семью, я всегда болею за вас
Футбол
В «СКА-Хабаровск» утверждают, что выиграли борьбу у «Амкара» за Это`О (фото)
все новости
Петер Филль
Петер Филльвсе новости
Кьетиль Янсруд
Кьетиль Янсрудвсе новости