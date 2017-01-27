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Карло Анчелотти: Мне трудно выбирать стартовый состав «Баварии»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о проблемах при выборе стартового состава, а также отметил игру форварда Роберта Левандовски и полузащитника Кингсли Комана.

«Мне трудно делать выбор, особенно, когда в вашей команде есть такой профессионал, как Франк Рибери. Он находится в отличной форме и может играть. То же самое относится и к Дугласу Косте. У них разный стиль игры, однако, они оба могут помочь команде. 

Левандовски? Он играет очень хорошо, и я надеюсь, что он сумеет сохранить свою форму. Доволен его выступлениями, он все делает правильно.

Коман? Он здоров и я планирую дать ему игровое время. Конечно, о его готовности на сто процентов говорить не приходится, но его возвращение в строй дает нам больше вариантов», – сказал итальянский специалист, слова которого приводит Goal.

Ближайший матч «Бавария» проведет 28 января на выезде с «Вердером» в рамках 18-го тура Бундеслиги.

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