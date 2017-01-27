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Немка Леллинг победил на этапе Кубка мира по скелетону, Орлова – 15-я

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по бобслею и скелетону в Кенигзее (Германия) состоялись соревнования скелетонисток. Победу одержала немка Жаклин Леллинг, 

Сборная Германии заняла весь пьедестал почета. В тройку призеров также попали Тина Херман и Анна Фернштедт. Лучшая из россиянок Мария Орлова заняла 15-е место.

Скелетон. Кубок мира

Ккнигзее (Германия)

Женщины

 1. Жаклин Леллинг (Германия) 1.43,21

2. Тина Херман (Германия) 1.43,66

3. Анна Фернштедт (Германия) 1.43,67…

15. Мария Орлова (Россия) 1.45,40

16. Елена Никитина (Россия) 1.45,42…

20. Алина Тарарыченкова (Россия) 1.46,97. 

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