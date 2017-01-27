Немка Леллинг победил на этапе Кубка мира по скелетону, Орлова – 15-я

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Елена Никитина: Очень рады, что с нами все решилось в положительную сторону Российская скелетонистка Елена Никитина прокомментировала снятие Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) санкций с четырех российских скелетонистов.

Алексей Воевода: Отстранение российских скелетонистов к спорту никакого отношения не имеет Двукратный олимпийский чемпион по бобслею, депутат Государственной Думы РФ Алексей Воевода прокомментировал новость об отстранении четырех российских скелетонистов. Напомним, что отстранение связано с расследованием, которое проводит Международный олимпийский комитет (МОК).

Отстраненными скелетонистами являются Третьяков, Никитина, Орлова и Потылицына Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила четырех действующих российских скелетонистов. Ими стали Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова и Ольга Потылицына, а также Сергей Чудинов, сообщает «Р-Спорт».

Третьяков, Никитина и Канакина вошли в состав сборной России на первые этапы Кубка мира Тренер сборной России по скелетону Денис Алимов назвал состав команды на первые этапы Кубка мира.

Немка Херманн победила на этапе Кубка мира по скелетону, Никитина – 12-я На третьем этапе Кубка мира по скелетону в Кенигзее (Германия) прошли соревнования у женщин. Первое место заняла немецкая спортсменка Тина Херманн.

Херманн выиграла этап Кубка мира в Винтерберге, Никитина – 13-я Чемпионка мира в соревнованиях смешанных команд Тина Херманн выиграла второй этап Кубка мира по скелетону в Винтерберге.

Дис выиграла первый этап в Альтенберге, Никитина – шестая Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Елена Никитина заняла шестое место на первом этапе Кубка мира по скелетону в немецком Альтенберге.

Серебряная призер ЧЕ Мария Орлова впервые стала чемпионкой России Мария Орлова выиграла чемпионат России по скелетону, который проходит сейчас в Сочи.

Мария Орлова: Спасибо российским болельщикам, которые поздравили с 8 марта Нынешний сезон стал для Марии Орловой лучшим в карьере. Первая победа на этапе Кубка мира, второе и третье места – такого петербургская скелетонистка прежде не добивалась.

Касьянов и Третьяков вошли в состав сборных России на чемпионат мира Стал известен состав сборной России на чемпионат мира в немецком Винтерберге.

«50 оттенков серого - это не страшно» Выиграв серебро на этапе Кубка мира в Сочи, скелетонистка Мария Орлова рассказала корреспонденту «Советского спорта» о санкциях, аттракционах и походе на матч футбольного «Зенита».

Старший тренер сборной России Вилли Шнайдер: Орлова - единственная, кто ведет себя абсолютно профессионально Старший тренер сборной России Вилли Шнайдер поздравил скелетонистку Марию Орлову со вторым местом на этапе Кубка мира в Сочи. а также отметил профессионализм спортсменки, сообщает «Р-Спорт».

Россиянка Орлова стала серебряным призером Кубка мира по скелетону Российская скелетонистка Мария Орлова завоевала серебряную медаль в скелетоне на домашнем этапе Кубка мира в Сочи.

Мария Орлова: Обещала обыграть олимпийскую чемпионку Ярнольд – и сдержала слова Российская скелетонистка Мария Орлова эмоционально прокомментировала победу на третьем этапе Кубка мира в немецком Альтенберге.

Мария Орлова: С трибуны открытие Олимпиады выглядело еще лучше Петербургская скелетонистка Мария Орлова поделилась впечатлениями от Открытия Олимпиады.

Скелетонистка Елена Никитина: Счастье? Это, наверное, выиграть Олимпиаду Российские скелетонистки Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова, занявшие на Олимпиаде в Сочи, соответсвенно, третье, пятое и шестое места, ответили на вопросы знаменитой анкеты французского писателя Марселя Пруста, которую известные люди заполняют аж с 1886 года.

Бронза, как предчувствие Трио самых очаровательных скелетонисток планеты – Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова – на Играх в Сочи засверкало еще и результатами. Все боролись за подиум, но медаль досталась лишь одной Никитиной, которая, сменив футбол на сани, с детства предчувствовала олимпийскую медаль.

Мария Орлова: Я рада за Никитину, она молодец Российская скелетонистка Мария Орлова призналась, что шестое место на Олимпийских играх в Сочи считает неплохим результатом, но была готова подняться выше.

Орлова стала третьей на этапе Кубка мира в Иглсе Российская скелетонистка Мария Орлова поделила третье место на этапе Кубка мира в Иглсе.