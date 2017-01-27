Константин Генич: «Уиган» не забьет «Юнайтед», а если и сыграет вничью, это будет сравнимо с подвигом

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Уиганом», который состоится 29 января на домашней арене «красных дьяволов».

«Уиган» последний раз обыгрывал «Юнайтед» в 2012 году, когда «Манчестером» руководил сэр Алекс Фергюсон, «Уюганом» – Роберто Мартинес, а единственный гол забил Шон Мэлоуни.

Сегодняшний «Уиган» – это команда, которая забила меньше всех в Чемпионшипе. С атакой у них совсем все плохо, поэтому на «Олд Траффорд» «Уиган» приедет отбиваться в надежду на переигровку. Но в ничью я не верю.

Многое будет зависеть от того, как «МЮ» начнет этот матч. В 1/32 финала «Юнайтед» играл с «Редингом» – одним из лидеров Чемпиошипа, у которого с атакой все нормально, – но команда Моуринью забила два мяча в первые 15 минут и сняла все вопросы. В итоге все закончилось разгромом с дублем Маркуса Рэшфорда.

Вопрос, сколько времени продержится «Уиган». Мне кажется, гости не забьют, а если сыграют вничью, это будет сравнимо с подвигом. Учитывая огромное количество матчей, Моуринью сделает ротацию», – приводит слова Генича официальный сайт «Матч ТВ».



