Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо1 : 1СКА
Баскетбол  ЦСКА15 : 8Анадолу Эфес
Футбол  Зенит- : -Волеренга
Хоккей  Динамо Москва1 : 1Металлург
Фигурное катание  Произвольная программа
Гандбол  Хорватия- : -Норвегия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Константин Генич: «Уиган» не забьет «Юнайтед», а если и сыграет вничью, это будет сравнимо с подвигом

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Уиганом», который состоится 29 января на домашней арене «красных дьяволов».

«Уиган» последний раз обыгрывал «Юнайтед» в 2012 году, когда «Манчестером» руководил сэр Алекс Фергюсон, «Уюганом» – Роберто Мартинес, а единственный гол забил Шон Мэлоуни.

Сегодняшний «Уиган» – это команда, которая забила меньше всех в Чемпионшипе. С атакой у них совсем все плохо, поэтому на «Олд Траффорд» «Уиган» приедет отбиваться в надежду на переигровку. Но в ничью я не верю.

Многое будет зависеть от того, как «МЮ» начнет этот матч. В 1/32 финала «Юнайтед» играл с «Редингом» – одним из лидеров Чемпиошипа, у которого с атакой все нормально, – но команда Моуринью забила два мяча в первые 15 минут и сняла все вопросы. В итоге все закончилось разгромом с дублем Маркуса Рэшфорда.

Вопрос, сколько времени продержится «Уиган». Мне кажется, гости не забьют, а если сыграют вничью, это будет сравнимо с подвигом. Учитывая огромное количество матчей, Моуринью сделает ротацию», – приводит слова Генича официальный сайт «Матч ТВ».


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Халл Сити» прервал серию «МЮ», «Барселона» – в полуфинале Кубка, а «Локомотив» ждет Фарфана. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.Жозе Моуринью: Мы не проиграли «Халл Сити», счет матча – 1:1Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не согласился с поражением своей команды в матче Кубка английской лиги против «Халл Сити» (1:2).«Манчестер Юнайтед» уступил «Халл Сити», но вышел в финал Кубка лигиФутболисты «Манчестер Юнайтед» пробились в финал Кубка английской лиги, несмотря на поражение в матче с «Халл Сити» (1:2).Мемфис Депай: Мне было непросто в «Манчестер Юнайтед»Полузащитник «Лиона» Мемфис Депай, перешедший во французский клуб из «Манчестер Юнайтед», рассказал об отношениях с Жозе Моуринью.Квинси Промес: Звал Депая в «Спартак», но он выбрал другую дорогуПолузащитник московского «Спартака» Квинси Промес предлагал своему соотечественнику Мемфису Депаю стать игроком столичного клуба.Константин Генич: Данило просто спец по голам в свои воротаКомментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал игру бразильского защитника Данило, который в ответном матче мадридского «Реала» и «Сельты» забил в собственные ворота.Жозе Моуринью: Нет никаких проблем в том, что Марсьяль уехал в Париж во время игрыГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что игроки основы могут проводить выходной день на свое усмотрение.День в истории. Жозе Моуринью исполнилось 54 годаСегодня 54 года исполнилось главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.Особенному – 54. Гениальность, харизматичность или паранойя?Особенному – 54. Гениальность, харизматичность или паранойя?Николай Яременко, готовивший книгу «Будьте готовы проиграть» к русскому изданию (издтальство «ЭКСМО»), публикует сегодня ее фрагменты.Майкл Каррик: Возможно, люди посмотрят на Руни иначе, когда он уже завершит карьеруПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик прокомментировал достижение своего партнера по клубу Уэйна Руни, который забив гол в матче 22-го тура АПЛ со «Сток Сити», стал лучшим бомбардиром в истории «Юнайтед».Моуринью сообщил, что Байи и Рохо пропустят матч с «Халл Сити»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о готовности некоторых игроков к ответной игре с «Халл Сити» в рамках полуфинала Кубка английской Лиги, а также оценил уровень профессионализма нового наставника «тигров» Марку Силвы.Жозе Моуринью: Фергюсон поддерживал меня даже когда я работал в Италии и ИспанииГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал об отношениях с Алексом Фергюсоном, который работал с «красными дьяволами» 27 лет.Алекс Фергюсон: «Манчестер Юнайтед» прогрессирует под руководством МоуриньюМноголетний наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон полагает, что команда способна добиться успеха под руководством Жозе Моуринью.«У Гвардиолы и «Юнайтед» одна проблема». Эксперты – об игре «МЮ» против «Стока»«У Гвардиолы и «Юнайтед» одна проблема». Эксперты – об игре «МЮ» против «Стока»Комментаторы телеканала «Матч ТВ» проанализировали матч 22-го тура чемпионата Англии между «Сток Сити» и «Манчестер Юнайтед» (1:1).Давид Де Хеа: Счастлив выступать за «Юнайтед», сейчас я силен, как никогдаГолкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, которым по-прежнему интересуется мадридский «Реал», рассказал о своем психологическом состоянии.Почему в Англии стали меньше смотреть футбол? Цифры, которые вас точно удивятПочему в Англии стали меньше смотреть футбол? Цифры, которые вас точно удивятА «Челси» в этом сезоне крут не только потому, что лидирует в АПЛ с отрывом.«ПСЖ» выигрывает борьбу у «Юнайтед» за нападающего «Бенфики»Нападающий «Бенфики» Гонсалу Гедиш может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.Константин Генич: У Спаллетти даже Фасио заиграл как топ-защитник, приятно удивленКомментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич оценил работу экс-наставника «Зенита» Лучано Спаллети в качестве главного тренера «Ромы».Удаление Венгера и проломленный череп. Главные события 22-го тура АПЛУдаление Венгера и проломленный череп. Главные события 22-го тура АПЛ«Советский спорт» рассказывает обо всем самом интересном, что случилось в 22-м туре английской премьер-лиги.Дерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события неделиДерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события недели«Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.
Главные новости
Хоккей
«Торпедо» – СКА. Онлайн
Баскетбол
Евролига. ЦСКА – «Анадолу Эфес». Онлайн
Хоккей
«Динамо» (Москва) - «Металлург» (Мг). Онлайн
Футбол
«Зенит» – «Волеренга». Лунев, Цаллагов и Джорджевич – в стартовом составе
Конькобежный спорт
Юсков занял второе место на этапе Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров
Фигурное катание
Максим Ковтун: Сегодня был настроен получать удовольствие от проката
Футбол
Игроки «Зирки» и «Астры» не доиграли матч из-за драки
Фигурное катание
Михаил Коляда: Сам не понял, что произошло - почему не прыгнул
Футбол
Халк: Обнимаю всю зенитовскую семью, я всегда болею за вас
Футбол
В «СКА-Хабаровск» утверждают, что выиграли борьбу у «Амкара» за Это`О (фото)
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Уиган
Уиганкалендарьстатистика
Константин Генич
Константин Геничвсе новости
Кубок Англии по футболу
Кубок Англии по футболу