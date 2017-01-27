Михаил Коляда: Сам не понял, что произошло - почему не прыгнул

Российский фигурист Михаил Коляда поделился впечатлениями после короткой программы на чемпионате Европы в Остраве (Швеция). Напомним, что он показал четвертый результат.

- Миша, мы понимаем, что сейчас сложно давать комментарий, но не понимаем, почему «бабочка» вместо тройного акселя, ведь на тренировке вы делали аксель здорово.

- Сам, если честно, не понял, что произошло. На тренировках такого давненько не бывало.

- На чемпионате России в интервью вы сказали, что единственное, что себе не прощу, если на прыжке сделаю «бабочку».

- Да, это так. И действительно непростительно. На соревнованиях такого уровня этого делать нельзя.

- Мгновенная потеря концентрации?

- Не знаю. Все нормально было. На повторе посмотрел, все хорошо. Но что-то щелкнуло. Видимо, какая-то нотка неуверенности сидит, - цитирует Коляду «Весь спорт».

Напомним, что лидирует испанец Хавьер Фернандес. Россиянин Максим Ковтун идет вторым.

Фигурное катание. Чемпионат Европы

Острава (Чехия)

Мужчины. Одиночное катание

Короткая программа

1. Хавьер Ферандес (Испания) 104,25

2. Максим Ковтун (Россия) 94,53

3. Алексей Быченко (Израиль) 86,68

4. Михаил Коляда (Россия) 83,96

5. Йорик Хендрикс (Бельгия) 82,50

6. Денис Васильев (Латвия) 79,87

7. Александр Майоров (Швеция) 78,87

8. Михал Бржезина (Чехия) 78,61

9. Александр Самарин (Россия) 77,26

10. Морис Квителашвили (Грузия) 76,85