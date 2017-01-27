Россия занимает четвертое место в мире по количеству людей с ожирением
В России растет число людей с ожирением. По абсолютным
показателям Российская Федерация находится среди лидеров этого не слишком
почетного рейтинга.
Первое место по количеству людей с ожирением на данный
момент занимает США. Вторым идет Китай, Индия на третьем месте. Россия занимает
четвертое место.
Если считать не абсолютные показатели, а уровень
распространения ожирения, Россия занимает 19-е место. Врачи сообщают, что есть
проблема большого количества полных детей, у части которых доктора выявляют
сахарный диабет.
Также стало известно, что самый большой процент людей с
лишним весом среди регионов Росси в Калужской области – 33%. Московская область
на втором месте – 30%.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически