Россия занимает четвертое место в мире по количеству людей с ожирением

В России растет число людей с ожирением. По абсолютным показателям Российская Федерация находится среди лидеров этого не слишком почетного рейтинга.



Первое место по количеству людей с ожирением на данный момент занимает США. Вторым идет Китай, Индия на третьем месте. Россия занимает четвертое место.

Если считать не абсолютные показатели, а уровень распространения ожирения, Россия занимает 19-е место. Врачи сообщают, что есть проблема большого количества полных детей, у части которых доктора выявляют сахарный диабет.

Также стало известно, что самый большой процент людей с лишним весом среди регионов Росси в Калужской области – 33%. Московская область на втором месте – 30%.