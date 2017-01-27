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Россия занимает четвертое место в мире по количеству людей с ожирением

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В России растет число людей с ожирением. По абсолютным показателям Российская Федерация находится среди лидеров этого не слишком почетного рейтинга.

Первое место по количеству людей с ожирением на данный момент занимает США. Вторым идет Китай, Индия на третьем месте. Россия занимает четвертое место.

Если считать не абсолютные показатели, а уровень распространения ожирения, Россия занимает 19-е место. Врачи сообщают, что есть проблема большого количества полных детей, у части которых доктора выявляют сахарный диабет.

Также стало известно, что самый большой процент людей с лишним весом среди регионов Росси в Калужской области – 33%. Московская область на втором месте – 30%. 

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