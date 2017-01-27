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Кофе не повышает давление

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вопреки общепринятому мнению, употребление кофе не влияет на повышение давления.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного американскими учеными.

Исследователи из государственного Университета изучили состояние здоровья 170 000 американцев, которые каждый день пьют кофе. Выяснилось, что даже три чашки кофе в день не влияют на повышение давления.

Ученые считают, что на гипертонию влияет не кофе, а факторы, которые влияют на пристрастие человека к кофе. Например, если пить 12 чашек кофе в день и нормально не спать из-за этого, то именно нарушение сна, а не кофе, приводит к гипертонии. 

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