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Игроки «Зирки» и «Астры» не доиграли матч из-за драки

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщают украинские СМИ, клуб украинской футбольной Премьер-лиги кропивницкая «Зирка» не смог доиграть товарищеский матч с румынской «Астрой».

События разворачивались на тренировочном сборе на Кипре. Игра была прервана на 80-й минуте из-за грубости со стороны футболистов и тренера румынского клуба.

В середине второго тайма один из игроков «Астры» получил красную карточку. Однако, по договоренности сторон, его заменил другой игрок. Но затем уже другой футболист румынской команды заработал удаление. На этот эпизод очень эмоционально отреагировал наставник «Астры» и после словесной перепалки увел свою команду с поля.

Отметим, что к этому времени счет встречи был ничейным – 1:1.

Следующим соперником «Зирки» будет венгерский клуб «Мезйокйовешд».

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