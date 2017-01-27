Максим Ковтун: Сегодня был настроен получать удовольствие от проката

Российский фигурист Максим Ковтун поделился впечатлениями после короткой программы на чемпионате Европы в Остраве (Швеция). Напомним, что он показал второй результат.

«Мы очень спокойно подходили к этому старту, в умеренном темпе. Не сходили с ума. Просто делали свою работу. Я даже больше, наверное, внутренне изменился, чем мы что-то меняли на льду. Сегодня был настроен получать удовольствие от проката. Я даже о прыжках не думал, они как-то вскользь получались.

Больше кайфовал в дорожке, после акселя, когда шаги корпусом начались, и очень рад, что все элементы получились четвертого уровня. Этому просто безумно рад. Обычно смотришь на уровни и жалко терять. Потому что потратил столько же сил, но не доделал, например. Балл там, балл тут. А сегодня все получилось по максимуму», - цитирует Ковтуна «Весь спорт».

Напомним, что лидирует после короткой программы испанец Хавьер Фернандес.

Фигурное катание. Чемпионат Европы

Острава (Чехия)

Мужчины. Одиночное катание

Короткая программа

1. Хавьер Ферандес (Испания) 104,25

2. Максим Ковтун (Россия) 94,53

3. Алексей Быченко (Израиль) 86,68

4. Михаил Коляда (Россия) 83,96

5. Йорик Хендрикс (Бельгия) 82,50

6. Денис Васильев (Латвия) 79,87

7. Александр Майоров (Швеция) 78,87

8. Михал Бржезина (Чехия) 78,61

9. Александр Самарин (Россия) 77,26

10. Морис Квителашвили (Грузия) 76,85