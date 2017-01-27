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Антонио Конте: Не знаю, какова вероятность ухода Ивановича из «Челси»

Источник:  MetroКомментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказался о возможном уходе защитника Бранислава Ивановича из лондонского клуба.

- Не знаю, какая у него вероятность ухода из «Челси». Трансферное окно длится месяц, и в это время очень много спекуляций: и лживых, и в некоторых случаях правдивых. До конца окна осталось четыре дня, посмотрим, как все сложится. Я не знаю, что произойдет в конце трансферного окна, - цитирует Конте Metro.

Напомним, ранее агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы Доменико Кришито, сообщал, что «Зенит» близок к приобретению Ивановича. По информации английских СМИ, серб может перейти в петербургский клуб до конца недели. Также стало известно, что кроме «Зенита» на защитника претендует «Вест Бромвич».

32-летний футболист выступает за «Челси» с 2008 года. В составе лондонского клуба серб выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В сезоне 2016/2017 Иванович сыграл в английской премьер-лиге 13 матчей.

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