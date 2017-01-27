Конте нашел замену Беговичу в «Севилье»

Голкипер «Севильи» Сальваторе Сиригу, права на которого принадлежат «ПСЖ», может переехать в чемпионат Англии.

Как сообщает Tuttomercatoweb, к игроку проявляет интерес наставник «Челси» Антонио Конте. Отмечается, что лондонский клуб будет заинтересован в его трансфере, если команду покинет Асмир Бегович, на которого пртенедует «Борнмут» и «Сток Сити».

Напомним, итальянец перешел в «Севилью» летом 2016 года, и провел за это время 3 матча. Портал Transfernarkt.de оценивает 30-летнего игрока в 9 млн евро, а его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2018 года.