Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо1 : 1СКА
Баскетбол  ЦСКА15 : 8Анадолу Эфес
Футбол  Зенит- : -Волеренга
Хоккей  Динамо Москва1 : 1Металлург
Фигурное катание  Произвольная программа
Гандбол  Хорватия- : -Норвегия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Конте нашел замену Беговичу в «Севилье»

Источник:  TuttomercatowebКомментарии

Голкипер «Севильи» Сальваторе Сиригу, права на которого принадлежат «ПСЖ», может переехать в чемпионат Англии.

Как сообщает Tuttomercatoweb, к игроку проявляет интерес наставник «Челси» Антонио Конте. Отмечается, что лондонский клуб будет заинтересован в его трансфере, если команду покинет Асмир Бегович, на которого пртенедует «Борнмут» и «Сток Сити».

Напомним, итальянец перешел в «Севилью» летом 2016 года, и провел за это время 3 матча. Портал Transfernarkt.de оценивает 30-летнего игрока в 9 млн евро, а его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2018 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» или «Спартак» – кого выберет Раноккья? Таблица трансферов РФПЛ«Зенит» или «Спартак» – кого выберет Раноккья? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Антонио Конте: Не знаю, какова вероятность ухода Ивановича из «Челси»Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказался о возможном уходе защитника Бранислава Ивановича из лондонского клуба.Жертва чужих договоренностей. Почему Зидан обманул МоратуЖертва чужих договоренностей. Почему Зидан обманул Морату«Советский спорт» рассказывает, почему игрок сборной Испании решил покинуть мадридский «Реал».Перуанский акробат. Кто может заменить Самедова в «Локомотиве»Перуанский акробат. Кто может заменить Самедова в «Локомотиве»Джефферсон Фарфан может стать игроком «Локо». «Советский спорт» рассказывает, кто может прийти на смену Александру Самедову.Джо Коул: Не вижу ни одного клуба, который сможет остановить «Челси» на пути к чемпионствуБывший нападающий «Челси» Джо Коул отметил работу в стане лондонского клуба Антонио Конте, а также выразил мнением, что судьба титула АПЛ уже решена.Евгений Ловчев: Прудников в «Локомотиве»? Он ходит по командам, а за душой – ничегоОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал возможный переход в «Локомотив» нападающего Александра Прудникова.«Марсель» должен успеть оформить переход Пайе до закрытия трансферного окна«Марсель» и «Вест Хэм» стали как никогда близки к соглашению по возвращению полузащитника Димитри Пайе во французский клуб, сообщает The Guardian.Анри Оньекуру: Одемвингие посоветовал мне переходить в «Селтик»Форвард «Эйпена» Анри Оньекуру заявил, что рассчитывает продолжить карьеру в «Селтике».Брызгалов и Дьяков перейдут в «Анжи»Защитник «Терека» Сергей Брызгалов продолжит карьеру в «Анжи», сообщает Sportbox.Генеральный директор «Боруссии» Д: Некоторые люди просто обязаны извиниться перед ГетцеГенеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал положение в команде полузащитника Марио Гетце, а также форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.Агент: Есть клубы, которые интересуются Траоре, мы над этим работаемФорвард ЦСКА Ласина Траоре сохраняет шансы перейти в другой клуб в зимнее трансферное окно, сообщил агент ивуарийца Дмитрий Селюк.Роберт Левандовски: Было бы прекрасно, если бы Обамеянг не покидал «Боруссию»Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски выразил мнение, что нападающий дортмундской «Боруссии» ПЬер-Эмерик Обамеянг должен остаться в немецком клубе.Президент «Лас-Пальмаса»: Хесе хочет играть в нашей командеПрезидент «Лас-Пальмаса» Мигель Анхель Рамирес рассказал, как обстоят дела с переходом нападающего «ПСЖ» Хесе Родригеса.Мората готов покинуть «Реал», если Зидан останется на посту главного тренераФорвард мадридского «Реала» Альваро Мората недоволен своим положением в испанском клубе. Об этом сообщает AS со ссылкой на радиостанцию Cadena SER.Роман Шишкин: «Краснодар»? Через пару дней смогу что-то сказатьРоман Шишкин, выставленный «Локомотивом» на трансфер, пока не подтверждает скорый переход в «Краснодар».Патрик Вийера: Хедира входит в список возможных трансферов «Нью-Йорк Сити»Главный тренер американского клуба «Нью-Йорк Сити» Патрик Вийера прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику «Ювентуса» Сами Хедире.Луческу против! Тренер «Зенита» хочет видеть в составе Раноккья, а не ИвановичаЛуческу против! Тренер «Зенита» хочет видеть в составе Раноккья, а не ИвановичаИтальянские СМИ настаивают на том, что роман защитника «Интера» с российским клубом все еще возможен.Себастьян Джовинко: Отказался от перехода в «Барселону», там бы я стал болбоемИтальянский нападающий «Торонто» Себастьян Джовинко рассказал об интересе «Барселоны», а также объяснил, почему отказался от переезда в Примеру.«Зенит» получит Ивановича бесплатно, Траоре уйдет из ЦСКА?«Зенит» получит Ивановича бесплатно, Траоре уйдет из ЦСКА?«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Шишкин проходит медосмотр в «Краснодаре»Защитник московского «Локомотива» Роман Шишкин проходит медицинский осмотр в «Краснодаре», сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
Главные новости
Хоккей
«Торпедо» – СКА. Онлайн
Баскетбол
Евролига. ЦСКА – «Анадолу Эфес». Онлайн
Хоккей
«Динамо» (Москва) - «Металлург» (Мг). Онлайн
Футбол
«Зенит» – «Волеренга». Лунев, Цаллагов и Джорджевич – в стартовом составе
Конькобежный спорт
Юсков занял второе место на этапе Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров
Фигурное катание
Максим Ковтун: Сегодня был настроен получать удовольствие от проката
Футбол
Игроки «Зирки» и «Астры» не доиграли матч из-за драки
Фигурное катание
Михаил Коляда: Сам не понял, что произошло - почему не прыгнул
Футбол
Халк: Обнимаю всю зенитовскую семью, я всегда болею за вас
Футбол
В «СКА-Хабаровск» утверждают, что выиграли борьбу у «Амкара» за Это`О (фото)
все новости
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Севилья
Севильякалендарьстатистика
Антонио Конте
Антонио Контевсе новости
Сальваторе Сиригу
Сальваторе Сиригувсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы