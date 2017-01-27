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Юсков занял второе место на этапе Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в  Берлине (Германия) состоялись соревнования на дистанции 1500 метров у мужчин. В тройку призеров попал российский спортсмен Денис Юсков.

Россиянин занял второе место, уступив только голландцу Кьелду Нейсу. Третье место занял Петер Майкл из Новой Зеландии. У женщин дистанции 1000 метров победила американка Хизер Бергсма. Россиянка Екатерина Шихова заняла пятое место.

Конькобежный спорт. Кубок мира

Берлин (Германия)

Мужчины. 1500 м

1. Кьелд Нейс (Голландия) 1.45,94

2. Денис Юсков (Россия) 1.46,03

3. Петер Майкл (Новая Зеландия)  1.46,87…

9. Сергей Грязцов (Россия) 1.47,84…

14. Сергей Трофимов (Россия) 1.48,52


Женщины. 1000 м

1. Хизер Бергсма (США) 1.15,42

2. Нао Кодаира (Япония) 1.15,49

3. Йорьен Тер Морс (Голландия) 1.15,62…

5. Екатерина Шихова (Россия) 1.15,78…

7. Екатерина Лобышева (Россия) 1.16,51…

9. Ольга Фаткулина  (Россия) 1.17,03

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