Юсков занял второе место на этапе Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров
На
этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Берлине
(Германия) состоялись соревнования на дистанции 1500 метров у
мужчин. В тройку призеров попал российский спортсмен Денис Юсков.
Россиянин занял второе место, уступив только голландцу Кьелду Нейсу. Третье место занял Петер Майкл из Новой Зеландии. У женщин дистанции 1000 метров победила американка Хизер Бергсма. Россиянка Екатерина Шихова заняла пятое место.
Конькобежный спорт. Кубок мира
Берлин (Германия)
Мужчины. 1500 м
1. Кьелд Нейс (Голландия) 1.45,94
2. Денис Юсков (Россия) 1.46,03
3. Петер Майкл (Новая Зеландия) 1.46,87…
9. Сергей Грязцов (Россия) 1.47,84…
14. Сергей Трофимов (Россия) 1.48,52
Женщины. 1000 м
1. Хизер Бергсма (США) 1.15,42
2. Нао Кодаира (Япония) 1.15,49
3. Йорьен Тер Морс (Голландия) 1.15,62…
5. Екатерина Шихова (Россия) 1.15,78…
7. Екатерина Лобышева (Россия) 1.16,51…
9. Ольга Фаткулина (Россия) 1.17,03